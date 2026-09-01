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Спустя 34 года раскрыто жестокое убийство в Гядябее

Феликс Вишневецкий15:48 - Сегодня
Спустя 34 года раскрыто жестокое убийство в Гядябее

В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и отдела полиции Гядябейского района, раскрыто преступление - умышленное убийство, совершенное 34 года назад.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. 

31 мая 1992 года в районе села Туршсу, на территории под названием «Бекдемир ялы», был обнаружен труп Шахбаза Мамедова со следами насильственной смерти. По данному факту в прокуратуре района было возбуждено уголовное дело по статье 95 действовавшего в то время Уголовного кодекса АР (умышленное убийство) и начато предварительное расследование.

Поскольку установить лицо, совершившее преступление, и привлечь его к ответственности не удалось, производство по уголовному делу в последний раз было приостановлено 1 марта 1993 года.

В ходе повторного изучения материалов уголовного дела, а также оперативно-учетного дела, заведенного в связи с преступлением, была установлена необходимость проведения дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия преступления. В связи с этим 28 августа 2026 года прокуратура Гядябейского района возобновила производство по делу и обеспечила продолжение предварительного расследования.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были получены обоснованные подозрения в том, что житель села Чайрасуллу Гядябейского района Пoлад Мамедов (1969 г.р.), в мае 1992 года умышленно убил своего отца Шахбаза Мамедова, несколько раз ударив его деревянным предметом по голове в доме, где они проживали.

Следствием установлено, что П.Мамедов, с целью скрыть совершенное преступление и создать ложное впечатление о том, что убийство произошло в другом месте, через несколько дней после происшествия вывез тело отца на территорию под названием «Бекдемир ялы», расположенную недалеко от их дома.

Во время допроса П. Мамедов признался в убийстве отца и перемещении его тела на указанную территорию. 31 августа 2026 года он был задержан в качестве подозреваемого.

В тот же день действия П. Мамедова были переквалифицированы со статьи 95 Уголовного кодекса АР, действовавшего до 1 сентября 2000 года, на пункт 6 статьи 94 того же Кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

В настоящее время предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

«Меры по раскрытию нераскрытых преступлений прошлых лет, установлению лиц, их совершивших, и привлечению виновных к предусмотренной законом ответственности продолжаются» - отмечают в Генпрокуратуре. 

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