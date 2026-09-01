Спустя 13 лет организатор убийства Вюсала Шильдера предстанет перед судом

2 мая 2013 года на территории Наримановского района Баку был умышленно убит Вюсал Адольф Шильдер.

По результатам предварительного расследования, проведенного органами прокуратуры по данному факту, Искендеров Эльман был привлечен к уголовной ответственности по статьям 120.2.1, 120.2.5 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 228.4 (незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Сеймур Талыбов был привлечен к уголовной ответственности по статьям 120.2.1 и 120.2.5 того же Кодекса. Уголовное дело было направлено в соответствующий суд для рассмотрения.

Соответствующими судебными приговорами Эльман Искендеров был признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 15 годам лишения свободы, а Сеймур Талыбов - к 12 годам лишения свободы.

В ходе продолжения предварительного расследования в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и изучения собранных по уголовному делу доказательств были установлены обоснованные подозрения в том, что Хаял Ализаде организовал указанное преступление и руководил его совершением. В связи с этим было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, после чего уголовное преследование в отношении него было продолжено.

Поскольку Хаял Ализаде находился за пределами Азербайджанской Республики, предъявить ему обвинение не представлялось возможным. В связи с тем, что он скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. В результате проведенных розыскных мероприятий было установлено, что Хаял Ализаде находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

В течение последующего периода Генеральной прокуратурой АР были предприняты соответствующие меры для его экстрадиции. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры и запроса, направленного Министерством юстиции, 11 января 2026 года Хаял Ализаде был задержан компетентными органами ОАЭ, после чего экстрадирован в Азербайджан.

Предварительное расследование по уголовному делу было продолжено. На основании собранных убедительных доказательств Хаялу Ализаде было предъявлено обвинение по статье 32.3, 120.2.5 Уголовного кодекса - организация умышленного убийства из корыстных побуждений.

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование завершено. Обвинительный акт по уголовному делу утвержден прокурором, осуществляющим процессуальное руководство предварительным расследованием, и дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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