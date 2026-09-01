РЖД готовы обсуждать с Арменией вопросы по концессии

«Российские железные дороги» выполняют все положения концессионного договора с Арменией и готовы обсуждать возникающие вопросы и предложения.

Об этом заявил глава холдинга Олег Белозеров в комментарии «Известиям».

По его словам, РЖД поддерживают постоянный контакт с армянскими партнерами и внимательно относятся к выполнению всех пунктов договора, действующих в соответствии с совместными актами.

Белозеров отметил, что в рамках исполнения соглашения возникают различные вопросы и предложения, которые стороны совместно обсуждают и по которым определяют дальнейшие действия. «Разные есть вопросы, которые задают нам армянские коллеги. Мы открыты к диалогу», — подчеркнул он.

Глава РЖД также заявил, что компания доброжелательно и максимально комфортно реагирует на предложения армянской стороны. При этом, по его словам, деятельность производственников должна осуществляться в рамках действующего договора.

«В договоре прописаны все условия, вопросы прекращения, расторжения, уточнения, развития, продления. Все эти вопросы детально прописаны в договоре, и этих положений мы будем четко придерживаться», — сказал Белозеров.

Комментируя выполнение Арменией положений договора, глава холдинга отметил, что в процессе его реализации возникают различные нюансы, требующие уточнения.

«Я бы отнес все действия прежде всего к нормальному формату обсуждения в рамках договора. Все остальные заявления, о которых мы читаем, приходят обращения, — мы на них реагируем исключительно в рамках подписанных договорных обязательств. Какие-то дополнительные решения, — РЖД на 100% принадлежат государству, — соответственно, на уровне правительств могут приниматься. Любые решения, которые мы как организация обязательно выполним», — уточнил глава холдинга.