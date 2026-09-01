Казахстан начнет взимать плату с россиян за въезд в страну

Гражданам России и других стран, у которых действует безвизовый режим с Казахстаном, придется оформлять электронное разрешение на въезд в страну.

Об этом сообщил РИА Новости оператор цифровой платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization), через которую оформляется въезд.

Отмечается, что с 1 ноября разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов. С 15 ноября его будут требовать у въезжающих в страну на автомобилях через границы со странами вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 30 ноября — для въезжающих на авто через границы стран ЕАЭС. С 15 декабря разрешение должны будут предъявить пассажиры поездов и те, кто прибыл в Казахстан через морские порты.

Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан. Отмечается, что стоимость оформления разрешения будет единой для граждан всех государств. На данный момент размер платы находится на этапе согласования. До 1 ноября система QazETA работает в пилотном режиме и отсутствие разрешения пока не является основанием для отказа во въезде в страну.