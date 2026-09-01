В Германии неизвестные обстреляли ТЭС ракетами

Неизвестные обстреляли самодельными ракетами со взрывчаткой электроподстанцию ТЭС в общине Йеншвальде в федеральной земле Бранденбург на востоке Германии.

Об этом сообщает Märkische Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, возле электростанции, которая является крупнейшей в регионе и работает на угле, были обнаружены несколько самодельных устройств. Их впоследствии обезвредили.

Не исключается, что нападавшие планировали вывести из строя электроподстанцию и обесточить энергоблок E.

Однако реализовать этот замысел им не удалось. При этом как минимум одна из ракет попала в подстанцию.