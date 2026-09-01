Стармер снова уходит: откуда?

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении сложить полномочия депутата Палаты общин британского парламента.

В интервью лондонской районной газете Camden New Journal политик отметил, что намерен сосредоточиться на других направлениях, в первую очередь на международных вопросах, включая оборону, безопасность, торговлю и технологии. По словам Стармера, в нынешних условиях он считает правильным уйти с поста депутата.

Как отмечает издание, точные сроки сложения Стармером депутатских полномочий будут определены в ближайшие недели.

Стармер покинул пост премьер-министра Великобритании 20 июля, после чего его сменил бывший мэр Большого Манчестера Энди Бэрнэм. До этого он также оставил должность лидера правящей Лейбористской партии.

Всего Стармер занимал пост главы британского правительства 2 года и 15 дней, что соответствует 43-му показателю среди 58 британских премьер-министров.