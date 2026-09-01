Контракт по Решт-Астаре подпишут до конца года

Министерство транспорта России рассчитывает подписать контракт на строительство железнодорожного участка Решт — Астара до конца 2026 года.

Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью «Вестям».

«Коллеги должны передать землю. Сейчас уже идут предпроектные исследования на этой территории. И следующая точка — это подписание контракта», — подчеркнул он.

Никитин выразил надежду, что договор удастся подписать до конца года.

Министр также отметил, что конкретные сроки строительства будут определены после заключения контракта.

О проекте

В 2023 году Россия и Иран в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг» заключили соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт — Астара. Он пройдет между Ираном и Азербайджаном и должен обеспечить сквозной проезд к портам Персидского залива.

Общая стоимость проекта оценивается в €1,6 млрд. Москва и Тегеран намерены совместно финансировать проектирование и строительство, а также поставки необходимых товаров и услуг.