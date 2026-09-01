Путин: Россия помогает Ирану в сложный период

Россия пытается оказывать помощь Ирану в сложный период и поставляет Тегерану необходимые товары.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин отметил, что Россия также придает большое значение расширению гуманитарного сотрудничества с Ираном. По его словам, все больше иранских студентов выбирают российское образование, чему в Москве рады.

Глава российского государства также заявил, что Россия и Иран, несмотря на военно-политическую обстановку, сохраняют прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений. По его словам, этому способствует регулярная и эффективная работа межправительственной комиссии.

Путин подчеркнул, что в России солидарны с иранским народом, отстаивающим свои интересы. Он также попросил Пезешкиана передать слова приветствия и искренней поддержки Верховному лидеру Исламской Республики Моджтабе Хаменеи.

В свою очередь, президент Ирана поблагодарил российского лидера за поддержку:

«Мы благодарим вас за позицию, которая была занята [Россией] во время войны, во время всех конфликтов и санкций США. Вы поддержали нас и в ООН, и в других международных организациях».