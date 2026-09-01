11 стран ЕС выступили за отмену права вето во внешней политике

Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания и Швеция призвали изучить возможность перехода от принципа единогласия к квалифицированному большинству при принятии внешнеполитических решений в Евросоюзе.

Об этом сообщает Euronews.

Согласно действующим правилам, решения ЕС в сфере внешней политики принимаются единогласно. Это позволяет одной стране заблокировать инициативу остальных 26 государств-членов.

Как отмечает издание, подобная ситуация неоднократно возникала во время 16-летнего правления Виктора Орбана в Венгрии. До ухода с поста в апреле он «регулярно вызывал негодование коллег, блокируя решения ради уступок и собственной выгоды».

При этом переход от принципа единогласия к квалифицированному большинству также требует согласия всех государств Евросоюза.