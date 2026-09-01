Работники румынского оборонного предприятия вышли на протест

Около 200 сотрудников оборонного предприятия по производству БПЛА Carfil в городе Брашове приостановили работу и вышли на акцию протеста из-за невыплаты заработной платы.

Об этом сообщил портал Profit.ro.

Работники собрались у здания предприятия и выдвинули руководству 10 требований. Среди них — выплата аванса за август, начисление обещанных премий, социальной помощи и пенсионных пособий, а также отмена сокращенной рабочей недели.

Генеральный директор компании Мирча Петру Танцэу призвал сотрудников проявить терпение еще два месяца, пока предприятие не сможет получить новые заказы. При этом портал отмечает, что во время акции протеста руководитель находился в отпуске.