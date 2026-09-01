Мусульманские страны решили самостоятельно укреплять региональную безопасность

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что мусульманские страны пришли к выводу о необходимости самостоятельно обеспечивать региональную безопасность, не полагаясь на гарантии США.

Об этом передает Tasnim.

По словам Багаи, Тегеран не воспринимает соглашение между тремя мусульманскими государствами как угрозу, поскольку ранее эти страны сталкивались с прямыми или косвенными угрозами.

Багаи отметил, что Иран уже проводил консультации с указанными государствами и намерен продолжать диалог с Турцией.

«Мусульманские страны пришли к выводу, что не могут полагаться на США в вопросах своей безопасности, и осознали необходимость сотрудничества для её защиты», — заявил он.