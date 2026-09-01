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Тюрьмы Франции трещат по швам

First News Media17:49 - Сегодня
Тюрьмы Франции трещат по швам

Пенитенциарная система Франции установила новый рекорд по числу заключенных. По состоянию на 1 августа в тюрьмах страны находились 89 668 человек — на 6,5% больше, чем годом ранее. При этом учреждения рассчитаны всего на 63 303 места.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Министерства юстиции.

Из-за нехватки мест на полу камер пришлось разместить 7 956 матрасов, что на 43,5% больше показателя годичной давности. Заполняемость следственных изоляторов, где содержатся осужденные на короткие сроки и ожидающие суда, достигла 175%, а общий уровень заполненности французских тюрем составил в итоге 141,6%.

В начале года Совет Европы подверг критике состояние французских тюрем, предупредив о риске их превращения в «склады для людей». В докладе также отмечались проблемы с санитарными условиями и случаи насилия. Генеральный контролер мест лишения свободы Доминик Симонно в июле заявила об отсутствии мер общенационального масштаба для решения проблемы переполненности.

Минюст Франции планирует создать 3 тыс. дополнительных мест в модульных тюрьмах, половину из которых намерены ввести в эксплуатацию в 2027 году. При этом из 15 тыс. мест, предусмотренных национальным планом 2018 года, создано менее трети.

По мнению Симонно, «строительство новых учреждений не может служить адекватным решением проблемы, учитывая нынешние темпы роста переполненности тюрем». Она считает, что для устранения переполненности пришлось бы вводить в эксплуатацию новое исправительное учреждение каждые шесть недель.

Согласно оценке Совета Европы за 2025 год, Франция имеет один из самых высоких уровней переполненности тюрем в Европе.

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