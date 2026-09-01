Iran International: ликвидированный Израилем командир КСИР выжил

Разведывательное подразделение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) планирует атаки в Восточной Азии.

Об этом сообщает Iran International со ссылкой на источники, знакомые с планами.

По данным издания, в рамках подготовки к операции через шиитских священнослужителей в Таиланде и Индонезии были завербованы три человека. Предполагаемые атаки могут быть осуществлены в Малаккском и Бангкокском проливах, а также в порту Танджунг-Приок в Индонезии и портах Нинбо-Чжоушань и Шанхай в Китае.

Iran International утверждает, что операцией руководит глава разведподразделения КСИР «4000» Рахман Могаддам. Ранее израильские СМИ сообщали о его ликвидации в результате ударов по территории Ирана 3 марта.

Согласно обновленным данным, полученным изданием, Могаддам пережил израильский удар и в настоящее время руководит так называемым «новым этапом морских операций» этого подразделения за пределами Ирана.