CENTCOM сообщил о нанесении ударов по объектам КСИР в Ормузе

Вооруженные силы США сегодня начали наносить серию ударов по иранским объектам в Ормузском проливе.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США в соцсети X.

"Сегодня в 12:00 по восточному времени ВС США начали наносить удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Удары последовали за недавними попытками атак со стороны КСИР на коммерческое судоходство в Ормузском проливе и на американских военнослужащих, развернутых в регионе", - говорится в заявлении.