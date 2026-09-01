Пашинян заявил Путину об отказе от референдума о членстве Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отказе Еревана от идеи проведения референдума о членстве страны в Евросоюзе.

Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Пашиняна, соответствующий закон уже принят. При этом он подчеркнул заинтересованность Еревана в дальнейшем углублении отношений с Россией.

«Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших отношений с Российской Федерацией», — заявил Пашинян.

В ходе встречи Путин не согласился с утверждением армянского премьера о том, что принятие закона не означает заявления о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«По главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей», — сказал президент России.

В ответ Пашинян заявил, что принятие закона, напротив, означало отказ Армении от идеи проведения референдума о вступлении в ЕС.

«Приняв закон, мы отказались от идеи референдума, поскольку этот вопрос не созрел до того уровня, что можно формулировать его перед народом, так как реальной альтернативы у Армении нет», — сказал премьер-министр.