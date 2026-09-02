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Пашинян после встречи с Путиным в Бишкеке анонсировал визит в Москву

First News Media00:00 - Сегодня
Пашинян после встречи с Путиным в Бишкеке анонсировал визит в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале назвал очень хорошей встречу с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке и заявил о договоренности в ближайшее время посетить Москву.

По его словам, в рамках диалога стороны договорились в рамках визита продолжить искренний и конструктивный диалог.

Пашинян добавил, что Москве и Еревану нужно зафиксировать важность двусторонних отношений двух стран.

«Но нужно также констатировать, что в новой среде, в новых условиях эти отношения нуждаются в трансформации, и в результате этой трансформации, я уверен, отношения будут лучше — более конструктивные, более выгодные и более теплые», — добавил премьер.

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