Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

США атаковали два танкера Ирана, всего американские военные поразили во вторник более 100 объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По их информации, операция является началом новой тактики администрации США по принципу «танкер за танкер». Белый дом рассчитывает таким образом снизить интенсивность военных действий Ирана в Ормузском проливе, поясняет портал. Он приводит данные, согласно которым новые удары Вооруженных сил США «обеспечили по крайней мере на месяц» снижение угрозы торговым судам в проливе.

Во вторник Центральное командование ВС США сообщило о серии ударов по Ирану, включая объекты КСИР, ПВО, радары, средства по установке мин.