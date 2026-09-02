 Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

First News Media07:50 - Сегодня
Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

США атаковали два танкера Ирана, всего американские военные поразили во вторник более 100 объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По их информации, операция является началом новой тактики администрации США по принципу «танкер за танкер». Белый дом рассчитывает таким образом снизить интенсивность военных действий Ирана в Ормузском проливе, поясняет портал. Он приводит данные, согласно которым новые удары Вооруженных сил США «обеспечили по крайней мере на месяц» снижение угрозы торговым судам в проливе.

Во вторник Центральное командование ВС США сообщило о серии ударов по Ирану, включая объекты КСИР, ПВО, радары, средства по установке мин.

Поделиться:
418

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана направил обращение участникам IV Международной ...

Общество

По инициативе Мехрибан Алиевой повышается зарплата более 72 тыс. медработников ...

Общество

В Баку начала работу IV Международная конференция по противоминной деятельности - ...

Общество

ИВ Геранбоя: При взрыве и пожаре на складе боеприпасов жилые дома не пострадали - ...

В мире

Против Сейрана Оганяна возбуждено уголовное дело 

Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка не признал вину, суд разрешил требовать смертную казнь

Иран сообщил о 11 погибших после ударов США по Хузестану

На главном железнодорожном вокзале Аугсбурга произошел взрыв, есть раненые

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Число погибших из-за наводнения в Непале возросло до 157 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 389 - ОБНОВЛЕНО

Китай впервые за 16 лет обновил Закон о мобилизации в сфере национальной обороны

Венгрия сочла Россию «угрозой»

Последние новости

Пассажир рейса Москва-Баку пытался провезти патроны в обуви - ФОТО

Сегодня, 12:20

Председатель Правления: После Отечественной войны обезврежено более 260 тысяч мин и других взрывоопасных предметов

Сегодня, 12:18

Представитель ООН: Для разминирования территорий необходима международная солидарность

Сегодня, 12:14

Против Сейрана Оганяна возбуждено уголовное дело 

Сегодня, 12:12

По инициативе Мехрибан Алиевой повышается зарплата более 72 тыс. медработников TƏBİB - ФОТО

Сегодня, 12:09

Президент Азербайджана: На освобожденных территориях проводятся широкомасштабные операции по разминированию

Сегодня, 12:05

Ильхам Алиев: С 2020 года по сегодняшний день жертвами мин стали 437 граждан Азербайджана

Сегодня, 12:02

«Изгоняющая джинна» лжеэкстрасенс из TikTok обманом получила 3500 манатов у жителя Баку

Сегодня, 12:00

Президент Азербайджана: Гуманитарное разминирование лежит в самой основе создания безопасных населенных пунктов

Сегодня, 11:53

В августе игры «Poz-Qazan» принесли выигрыши на сумму почти 15 миллионов манатов

Сегодня, 11:48

Президент Азербайджана направил обращение участникам IV Международной конференции по разминированию

Сегодня, 11:30

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Вьетнама

Сегодня, 11:24

В Баку начала работу IV Международная конференция по противоминной деятельности - ФОТО

Сегодня, 11:19

ИВ Геранбоя: При взрыве и пожаре на складе боеприпасов жилые дома не пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:02

Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка не признал вину, суд разрешил требовать смертную казнь

Сегодня, 11:00

Назвали дату завершения приема заявлений в первые классы

Сегодня, 10:57

Что Азербайджан покупает у Кыргызстана и что продает ему?

Сегодня, 10:55

Иран сообщил о 11 погибших после ударов США по Хузестану

Сегодня, 10:50

Блогеров и инфлюенсеров в Азербайджане внесли в налоговую классификацию - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 10:35

АЖД и Бакинский метрополитен привлекают стартапы к решению операционных задач

Сегодня, 10:33
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10