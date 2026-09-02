СМИ: авианосец Abraham Lincoln прибыл в Таиланд после 8 месяцев

Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в Таиланд, чтобы сделать первую стоянку более чем за восемь месяцев боевого дежурства.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Корабль заходит в порт Паттайи неподалеку от американской военной базы.

Газета Military Times ранее сообщила, что несколько военных на борту Abraham Lincoln пытались покончить с собой. Среди причин эмоциональной нестабильности моряков назывались чрезмерная нагрузка, истощение и ощущение подавленности. Телеканал MS Now сообщал, что продолжительный поход авианосца привел к проблемам с кондиционерами, горячей водой и гальюнами, а также мог сказаться на исправности оборудования для старта и приземления самолетов.