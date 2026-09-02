СМИ: авианосец Abraham Lincoln прибыл в Таиланд после 8 месяцев
Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в Таиланд, чтобы сделать первую стоянку более чем за восемь месяцев боевого дежурства.
Об этом сообщил телеканал CNN.
Корабль заходит в порт Паттайи неподалеку от американской военной базы.
Газета Military Times ранее сообщила, что несколько военных на борту Abraham Lincoln пытались покончить с собой. Среди причин эмоциональной нестабильности моряков назывались чрезмерная нагрузка, истощение и ощущение подавленности. Телеканал MS Now сообщал, что продолжительный поход авианосца привел к проблемам с кондиционерами, горячей водой и гальюнами, а также мог сказаться на исправности оборудования для старта и приземления самолетов.
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