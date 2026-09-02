СМИ: Иран по-прежнему не допускает инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

Иран по-прежнему не предоставляет инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к своим ядерным объектам.

Об этом говорится в докладе организации, оказавшемся в распоряжении агентства Bloomberg.

Согласно документу, инспекторы до сих пор не получили доступа к поврежденным в результате израильско-американских ударов объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Отмечается, что в последний раз МАГАТЭ фиксировало на упомянутых объектах более 440 кг высокообогащенного урана и почти 8,6 тыс. кг урана меньшей степени обогащения.

В тексте указывается, что отсутствие информации об этом ядерном материале вызывает у генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси озабоченность с точки зрения нераспространения. В связи с этим он призвал Тегеран в кратчайшие сроки обеспечить инспекторам доступ к объектам. При этом, как отмечается в докладе, в середине сентября инспекторы должны получить доступ к АЭС в Бушере.

Bloomberg уточняет, что Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрит ситуацию вокруг иранской ядерной программы на следующей неделе.