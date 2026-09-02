Вниманию водителей: На шести ключевых участках дорог Баку зафиксированы заторы
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Рамиза Гулиева, в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кёроглу", главная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;