Вниманию водителей: На шести ключевых участках дорог Баку зафиксированы заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Рамиза Гулиева, в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кёроглу", главная дорога, в направлении центра;

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;