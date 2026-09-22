Оказал вооруженное сопротивление: в Азербайджане при задержании обезврежен рецидивист

Задержанный за незаконное хранение огнестрельного оружия и мошенничество М. Мирзоев, ранее судимый за умышленное убийство, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, грабеж, контрабанду, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при задержании.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, М. Мирзоев был обезврежен сотрудниками полиции с применением табельного оружия, передает 1news.az.

С места происшествия изъят пистолет системы «Макаров».

По данному факту ведется соответствующее расследование.