 Куклы Долли Партон раскупили за несколько часов после старта продаж - ФОТО | 1news.az | Новости
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Куклы Долли Партон раскупили за несколько часов после старта продаж - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:10 - Сегодня
Куклы Долли Партон раскупили за несколько часов после старта продаж - ФОТО

Коллекция лимитированных кукол, посвящённых легендарной американской певице Долли Партон, была полностью распродана вскоре после начала продаж.

Как сообщает People, 15 сентября Dolly Archive совместно с компанией Integrity Toys представили три коллекционные куклы, созданные по образу Долли Партон. 

Первая партия кукол была раскуплена буквально за несколько часов - после этого поклонники певицы начали интересоваться, где ещё можно приобрести коллекционные изделия.

Как рассказала People племянница Долли Партон Ребекка Энн Сивер, исполнительный директор будущего музея Dolly’s Life of Many Colors Museum, новые партии кукол планируется выпустить в следующем году.

Кроме того, часть коллекции будет доступна непосредственно в музее Долли Партон в Нэшвилле - его открытие запланировано на 29 сентября. По словам Р.Э.Сивер, именно она предложила Долли Партон создать коллекцию кукол к открытию музея - певица одобрила проект и принимала участие в его разработке.

Напомним, что Долли Партон скончалась 25 августа 2026 года в возрасте 80 лет. Представители певицы сообщили, что причиной смерти стала кратковременная борьба с раком, при этом конкретный вид онкологического заболевания не раскрывался.

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