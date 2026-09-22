Жапаров: криминал искоренили, на очереди коррупция

Президент Садыр Жапаров на встрече с американскими инвесторами в Нью-Йорке заявил, что власти Кыргызстана искоренили криминал за сутки.

По его словам, до 2020 года организованная преступность в стране была тесно связана с властью и помогала устранять неугодных политиков.

"Что мы сделали? Мы за сутки искоренили криминал, посадили в тюрьму тысячи человек. Сейчас у нас нет рэкета. Экономика растет благодаря этому и борьбе с коррупцией", — сказал Жапаров.

Он уточнил, что бороться с коррупцией оказалось труднее, чем с криминалом.

"Нам пока не удалось ее искоренить, но сегодня ситуация уже не такая, как раньше. Никто не потребует у вас откаты, проценты — будете работать спокойно", — заявил президент бизнесменам.

Источник: Sputnik Кыргызстан