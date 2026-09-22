Звезде сериала «Yalı Çapkını» Шериф Сезер стало плохо на красной дорожке - ВИДЕО

83-летней турецкой актрисе Шериф Сезер, известной зрителям по роли Хаттуч в сериале «Yalı Çapkını», стало плохо во время красной дорожки 27-й премии Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri.

Как сообщают турецкие СМИ, Ш.Сезер пришла на церемонию вместе со своей дочерью, актрисой Дениз Арна. Во время фотосессии и подготовки к интервью на красной дорожке актриса внезапно почувствовала себя плохо - ее дочь заметила это и помогла матери покинуть зону съёмок, после чего интервью было прервано.

Позже Ш.Сезер рассказала о своем самочувствии – по ее словам, она почувствовала резкое ухудшение состояния и потемнение в глазах, актриса также отметила, что чувствует себя лучше и намерена обратиться к врачу.