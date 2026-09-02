Два торговых судна столкнулись в Мраморном море

У побережья Силиври в Мраморном море столкнулись два торговых судна, следовавших под турецким флагом. После происшествия связь с одним из них была потеряна, местонахождение 10 членов экипажа остается неизвестным.

Об этом сообщила администрация губернатора.

Столкновение произошло около 3:00 по местному времени (4:00 по Баку) в 18 милях к югу от побережья Силиври.

Судно Alsu направлялось из турецкой Коджаэли в Алиагу, а Tugberk Imamoglu — из Искендеруна в Карадениз-Эрегли.

По предварительной информации, видимых повреждений на борту Alsu не обнаружено. Связь с Tugberk Imamoglu установить не удалось.

К месту происшествия направлены суда береговой охраны и вертолеты. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Причина столкновения пока не установлена.