Мост за $724 тыс. рухнул прямо во время церемонии открытия - ВИДЕО

В Индонезии во время открытия моста более 50 человек оказались в опасной ситуации после того, как его опорный трос вышел из крепления.

Инцидент произошел во время церемонии открытия подвесного моста «Понгпет» в деревне Маргачинта округа Пангандаран провинции Западная Ява. Сооружение, строительство которого обошлось примерно в 724 тысячи долларов, внезапно накренилось, когда на него одновременно вышли десятки участников мероприятия.

По данным местных СМИ, во время церемонии на мост длиной около 60 метров направились более 50 человек.

Среди них были представители местных властей, военнослужащие и жители района. Когда люди начали переходить сооружение, один из поддерживающих тросов выскочил из крепежного узла, после чего мост резко наклонился в сторону.

Возникшая ситуация вызвала панику среди находившихся на мосту. Люди попытались как можно быстрее выбраться с сооружения, а несколько человек упали и получили легкие травмы. При этом полного обрушения моста не произошло, ведь основная несущая конструкция сохранилась.

После случившегося выяснилось, что перед входом на мост были установлены предупреждающие знаки с ограничением по количеству людей. Согласно указанным правилам, одновременно сооружением могли пользоваться не более трех человек либо один мотоцикл. Его заявленная грузоподъемность составляет около двух тонн.

Таким образом, количество участников церемонии, одновременно оказавшихся на мосту, значительно превышало установленный допустимый предел.

Подполковник Читра Курниаван, командир воинской части, принимавшей участие в строительстве сооружения, признал, что во время открытия не был обеспечен необходимый контроль за числом людей на мосту, и принес извинения за произошедшее.

После инцидента мост временно закрыли для посещения.