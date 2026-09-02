Иран сообщил об атаке на базы США в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте

Иран нанес удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по военным базам США в ОАЭ и Бахрейне.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Десятки беспилотников армии [Ирана] нанесли удары по радиолокационным системам и местам дислокации американских войск на базах Ад-Дафра и Аль-Минхад в ОАЭ. <...> Радиолокационные объекты и центр сбора террористических сил американской армии на базе Шейх-Иса в Бахрейне вновь подверглись массированным ударам беспилотников", — отмечается в пресс-релизе, его текст приводит агентство Tasnim.

Помимо этого, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.