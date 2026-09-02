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Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

First News Media10:23 - Сегодня
Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия вновь затормозила ход переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз, приостановив обсуждение вопросов доступа к единому рынку и социальной политике.

Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По их словам, Будапешт отказался одобрить открытие второго и третьего переговорных кластеров, сославшись на то, что Киев «должен сначала выполнить соглашение о правах этнических венгров». Портал напоминает, что для открытия каждого этапа переговоров требуется единогласная поддержка всех 27 государств — членов ЕС. Аналогичные претензии венгерская сторона уже выдвигала в июле.

Процесс переговоров о вступлении в ЕС разбит на 33 раздела (главы), которые, в свою очередь, неравномерно объединены в шесть кластеров. Начало переговоров не задает никаких временных рамок и не дает гарантий приема в ЕС. Так, Черногория, которая может вступить в ЕС в следующем году, ведет эти переговоры уже 14 лет. Турция, которая не имеет никаких шансов на вступление, формально остается кандидатом и ведет переговоры о приеме уже почти 21 год.

Источник: ТАСС

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