 Блогеров и инфлюенсеров в Азербайджане внесли в налоговую классификацию - ПОДРОБНОСТИ | 1news.az | Новости
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Общество

Блогеров и инфлюенсеров в Азербайджане внесли в налоговую классификацию - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий10:35 - Сегодня
Блогеров и инфлюенсеров в Азербайджане внесли в налоговую классификацию - ПОДРОБНОСТИ

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики продолжает совершенствовать цифровое налоговое администрирование в целях развития цифровой экономики, легализации деятельности лиц, получающих доход через социальные медиаплатформы (блогеров и инфлюенсеров), а также повышения прозрачности их учета.

В последние годы значительно увеличилось число лиц, получающих доход через социальные сети и другие цифровые платформы посредством рекламы, маркетинга, продвижения товаров и услуг, создания контента, проведения прямых трансляций, а также участия в различных совместных проектах. Вместе с тем отсутствие отдельной категории для данного вида деятельности в действующей классификации видов экономической деятельности затрудняло учет деятельности таких лиц и ее статистическую оценку.

С учетом этой необходимости в базу учетных данных в классификацию видов деятельности была добавлена новая категория – «Rəqəmsal platforma təsirçisi» (Инфлюенсер цифровой платформы) (код 6312003), сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Данное изменение позволяет более точно и прозрачно оформлять деятельность лиц, получающих доход через социальные сети и другие цифровые платформы (блогеров и инфлюенсеров), вести отдельный учет их экономической деятельности и формировать более полную статистическую информацию.

«Рекомендуем налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в данной сфере, оформить ее в соответствии с требованиями законодательства и при регистрации выбрать новый код вида деятельности», — отмечают в Государственной налоговой службе.

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