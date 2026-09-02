Комиссия: Эвакуированным из-за взрыва в Гёранбойском районе обеспечат поэтапное возвращение домой - ОБНОВЛЕНО

В связи со взрывом, сопровождавшимся пожаром на территории села Низами Гёранбойского района, состоялось оперативное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при главе Исполнительной власти Гёранбойского района.

Как сообщили АПА в комиссии, на заседании подробно обсуждались вопросы обеспечения безопасности населения, безопасного возвращения жителей в места проживания, координации деятельности соответствующих государственных структур и принятия неотложных мер.

Глава Исполнительной власти Гёранбойского района Магеррам Гулиев сообщил, что с момента происшествия все соответствующие государственные структуры были оперативно привлечены на место взрыва, а ситуация сразу была взята под контроль.

Отмечается, что соответствующие структуры регулярно информировались обо всех этапах происшествия, а работа велась в тесной координации с государственными органами.

Глава Исполнительной власти подчеркнул, что безопасность граждан всегда является главным приоритетом и в этом направлении приняты все необходимые меры.

Сообщается, что после полной оценки рисков и получения заключений соответствующих структур по вопросам безопасности, а также Министерства по чрезвычайным ситуациям, с 18:30 будет обеспечено поэтапное возвращение жителей в места проживания.

Руководителям соответствующих структур даны конкретные поручения по полному обеспечению безопасности населения, оперативной организации безопасного возвращения граждан домой, продолжению контрольных мероприятий на территории и скоординированному выполнению всех необходимых мер.

Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

По итогам заседания принято решение усилить координацию между соответствующими структурами в рамках деятельности Комиссии по чрезвычайным ситуациям, постоянно держать ситуацию под контролем и непрерывно продолжать необходимые мероприятия.

11:02

В результате взрыва, сопровождавшегося пожаром на складе боеприпасов в Геранбое, жилые дома не пострадали.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на APA, об этом журналистам заявил первый заместитель главы Исполнительной власти Геранбойского района, председатель районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям Сеймур Назаров.

Председатель комиссии отметил, что в результате совместных действий соответствующих структур в целях обеспечения безопасности жителей близлежащих территорий были начаты работы по их отселению и эвакуации.

Соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны во взаимодействии с Министерством внутренних дел и Исполнительной властью Геранбойского района незамедлительно приступили к принятию необходимых и неотложных мер, и ситуация была взята под контроль:

«К счастью, жертв, тяжких последствий и серьёзных потерь не зафиксировано. Население сейчас находится в полной безопасности. В настоящее время профильные структуры совместно ведут работы по тушению пожара. Информация о нанесении какого-либо ущерба домам жителей не поступала».

10:45

В ночное время в Геранбойском районе после пожара на складе боеприпасов были эвакуированы жители сёл Низами и Хойлу.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в Исполнительной власти Геранбойского района.

По предоставленным данным, общее число эвакуированных составляет 5 тысяч человек.

Отмечается, что на въезде в село Низами выставлен пост.

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