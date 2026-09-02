 Комиссия: Эвакуированным из-за взрыва в Гёранбойском районе обеспечат поэтапное возвращение домой - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Комиссия: Эвакуированным из-за взрыва в Гёранбойском районе обеспечат поэтапное возвращение домой - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова20:00 - Сегодня
Комиссия: Эвакуированным из-за взрыва в Гёранбойском районе обеспечат поэтапное возвращение домой - ОБНОВЛЕНО

В связи со взрывом, сопровождавшимся пожаром на территории села Низами Гёранбойского района, состоялось оперативное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при главе Исполнительной власти Гёранбойского района.

Как сообщили АПА в комиссии, на заседании подробно обсуждались вопросы обеспечения безопасности населения, безопасного возвращения жителей в места проживания, координации деятельности соответствующих государственных структур и принятия неотложных мер.

Глава Исполнительной власти Гёранбойского района Магеррам Гулиев сообщил, что с момента происшествия все соответствующие государственные структуры были оперативно привлечены на место взрыва, а ситуация сразу была взята под контроль.

Отмечается, что соответствующие структуры регулярно информировались обо всех этапах происшествия, а работа велась в тесной координации с государственными органами.

Глава Исполнительной власти подчеркнул, что безопасность граждан всегда является главным приоритетом и в этом направлении приняты все необходимые меры.

Сообщается, что после полной оценки рисков и получения заключений соответствующих структур по вопросам безопасности, а также Министерства по чрезвычайным ситуациям, с 18:30 будет обеспечено поэтапное возвращение жителей в места проживания.

Руководителям соответствующих структур даны конкретные поручения по полному обеспечению безопасности населения, оперативной организации безопасного возвращения граждан домой, продолжению контрольных мероприятий на территории и скоординированному выполнению всех необходимых мер.

Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

По итогам заседания принято решение усилить координацию между соответствующими структурами в рамках деятельности Комиссии по чрезвычайным ситуациям, постоянно держать ситуацию под контролем и непрерывно продолжать необходимые мероприятия.

11:02

В результате взрыва, сопровождавшегося пожаром на складе боеприпасов в Геранбое, жилые дома не пострадали.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на APA, об этом журналистам заявил первый заместитель главы Исполнительной власти Геранбойского района, председатель районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям Сеймур Назаров.

Председатель комиссии отметил, что в результате совместных действий соответствующих структур в целях обеспечения безопасности жителей близлежащих территорий были начаты работы по их отселению и эвакуации.

Соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны во взаимодействии с Министерством внутренних дел и Исполнительной властью Геранбойского района незамедлительно приступили к принятию необходимых и неотложных мер, и ситуация была взята под контроль:

«К счастью, жертв, тяжких последствий и серьёзных потерь не зафиксировано. Население сейчас находится в полной безопасности. В настоящее время профильные структуры совместно ведут работы по тушению пожара. Информация о нанесении какого-либо ущерба домам жителей не поступала».

10:45

В ночное время в Геранбойском районе после пожара на складе боеприпасов были эвакуированы жители сёл Низами и Хойлу.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в Исполнительной власти Геранбойского района.

По предоставленным данным, общее число эвакуированных составляет 5 тысяч человек.

Отмечается, что на въезде в село Низами выставлен пост.

Читайте по теме:

На складе боеприпасов в Геранбое произошел пожар и взрыв: жители эвакуированы

Поделиться:
1009

Актуально

Общество

Комиссия: Эвакуированным из-за взрыва в Гёранбойском районе обеспечат поэтапное ...

Общество

С помощью ИИ мошенницы изготовили 472 поддельных договора MİDA - ВИДЕО

Мнение

Зарплаты, кадры, регионы: в Азербайджане реализуют масштабную реформу оплаты ...

Экономика

Азербайджан поставит в Армению около 1 тыс. тонн дизтоплива

Общество

Комиссия: Эвакуированным из-за взрыва в Гёранбойском районе обеспечат поэтапное возвращение домой - ОБНОВЛЕНО

Посольство Нидерландов поблагодарило Азербайджан за спасение туристки, пострадавшей в горной местности Шеки

В Азербайджане «чаи для похудения» готовили дома и продавали через Instagram — ВИДЕО

Кому в Азербайджане полагается сокращенный рабочий день?

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Брат Ганиры Пашаевой назначен на новую должность

Задержана Нигяр Фархад

Русский сектор и уроки истории: что изменится с нового учебного года

13 выпускников одного класса поступили на «Лечебное дело» в АМУ

Последние новости

Комиссия: Эвакуированным из-за взрыва в Гёранбойском районе обеспечат поэтапное возвращение домой - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

Эльвин Джафаргулиев перенес операцию

Сегодня, 19:45

Сборная Азербайджана поднялась на шесть позиций в мировом рейтинге

Сегодня, 19:30

Председатель Милли Меджлиса находится с рабочим визитом в Швейцарии

Сегодня, 19:02

Посол Азербайджана провела переговоры с госсекретарем МИД Латвии - ФОТО

Сегодня, 19:00

Нармина Мустафаева вручила копии верительных грамот в МИД Латвии - ФОТО

Сегодня, 18:45

В Азербайджане пройдет чемпионат по карпфишингу

Сегодня, 18:30

Посольство Нидерландов поблагодарило Азербайджан за спасение туристки, пострадавшей в горной местности Шеки

Сегодня, 18:15

В Азербайджане «чаи для похудения» готовили дома и продавали через Instagram — ВИДЕО

Сегодня, 18:02

Кому в Азербайджане полагается сокращенный рабочий день?

Сегодня, 17:50

Таиланд изменил правила въезда для граждан Азербайджана

Сегодня, 17:37

PASHA Holding продолжает поддержку Holberton School Azerbaijan

Сегодня, 17:36

Москва ответила на заявление Пашиняна о «токсичности» РЖД

Сегодня, 17:25

Ранее не публиковавшиеся кадры Джорджа Майкла покажут на большом экране – ВИДЕО

Сегодня, 17:20

В Баку на одной из центральных улиц удлинили зону автобусной остановки

Сегодня, 17:19

Азербайджан и Украина наметили новые совместные проекты

Сегодня, 17:15

Украина предупредила ИКАО об опасности российского неба

Сегодня, 17:13

В Ереване пройдет армяно-турецкий бизнес-форум

Сегодня, 17:12

Новак: российские НПЗ защищены лучше, чем в ОАЭ

Сегодня, 17:11

Си и ас-Сиси обсудили инвестиции и региональные кризисы

Сегодня, 17:10
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10