На складе боеприпасов в Геранбое произошел пожар и взрыв: жители эвакуированы

Минувшей ночью на расположенном вблизи села Низами Геранбойского района складе боеприпасов произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, сразу после происшествия соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны во взаимодействии с Министерством внутренних дел и Исполнительной властью Горанбойского района приступили к проведению необходимых мероприятий.

«Ситуация взята под контроль. В рамках мер безопасности жители близлежащих территорий были эвакуированы. Пострадавших нет», - говорится в совместном заявлении.