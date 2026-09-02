Иран сообщил о 11 погибших после ударов США по Хузестану

Иран заявил, что в результате новых ударов США по территории страны погибли 11 человек.

Об этом сообщили государственные СМИ после ракетной атаки по объектам в юго-западной провинции Хузестан.

Заместитель губернатора Хузестана по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности сообщил, что в результате американского удара по трем объектам в провинции погибли семь человек, еще восемь получили ранения.

«В результате вчерашнего ракетного удара США по трем объектам в провинции погибли семь человек и восемь получили ранения», — передало государственное информационное агентство IRNA.

Еще пять человек, включая ребенка, погибли ранее в результате американской атаки на свадебную церемонию в южном округе Сирик. Более 60 человек получили ранения, сообщил иранский Красный Полумесяц.