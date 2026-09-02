«Некрасиво»: в Совбезе РФ прокомментировали планы Армении по сближению с ЕС

Переход Армении к европейской интеграции при сохранении экономических преимуществ от членства в ЕАЭС выглядит некорректно.

Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в интервью Sputnik Live.

"Переходить в ЕС за счет ЕАЭС — мягко говоря, некрасиво", — заявил Шевцов, комментируя планы Еревана по сближению с Евросоюзом.

По его словам, изменение нынешней модели экономического взаимодействия может повлечь для Армении существенные дополнительные расходы. В частности, только переход на другие энергоносители, по оценке Шевцова, может обойтись республике в $1 млрд ежегодно.

При этом возможный выход Армении из ЕАЭС, считает замсекретаря Совбеза РФ, существенно не отразится на других участниках объединения.

"Выход Армении практически никак не повлияет на других членов объединения. В нынешнем торговом обороте стран ЕАЭС республика занимает около 1%, что легко замещается другими направлениями сотрудничества", — заявил он.

Шевцов подчеркнул, что окончательный выбор внешнеэкономического и внешнеполитического курса остается за гражданами Армении. По его словам, они должны самостоятельно определить, как стране развиваться дальше, с кем торговать и выстраивать отношения.

Парламент Армении, которая входит в ЕАЭС, в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. На состоявшемся 29 мая 2025 года в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП. Согласно статданным, Армения потеряет почти 40% товарооборота в случае выхода из Евразийского экономического союза.