Число жертв наводнения в Непале превысило 1100 человек, почти 5 тысяч пропали без вести

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 1127 человек.

Еще 4858 человек числятся пропавшими без вести, сообщает газета Kathmandu Post со ссылкой на полицию.

Поисково-спасательные группы продолжают находить тела в пострадавших районах и ниже по течению реки Бхотекоши. По данным полиции Непала, 45 тел обнаружили в Расуве, где началось наводнение, 155 — в Нувакоте, 59 — в Дадинге, 348 — в Читване, 66 — в Горкхе, 38 — в Танахуне, 217 — в Восточном Навалпараси и 190 — в Западном Навалпараси. Еще девять тел нашли на территории Индии.

Из 1127 тел погибших 1113 прошли посмертную и юридическую идентификацию. Родственникам передали 95 тел. Информацию о 911 неопознанных телах разместили на сайте полиции.

Для поисково-спасательных работ в пострадавшие районы направили 7912 сотрудников полиции. Они также участвуют в эвакуации жителей, распределении гуманитарной помощи и работе с найденными телами. Из пострадавших районов эвакуирован 6541 человек.