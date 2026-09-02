 ИВ Геранбоя: При взрыве и пожаре на складе боеприпасов жилые дома не пострадали - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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ИВ Геранбоя: При взрыве и пожаре на складе боеприпасов жилые дома не пострадали - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:02 - Сегодня
ИВ Геранбоя: При взрыве и пожаре на складе боеприпасов жилые дома не пострадали - ОБНОВЛЕНО

В результате взрыва, сопровождавшегося пожаром на складе боеприпасов в Геранбое, жилые дома не пострадали.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на APA, об этом журналистам заявил первый заместитель главы Исполнительной власти Геранбойского района, председатель районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям Сеймур Назаров.

Председатель комиссии отметил, что в результате совместных действий соответствующих структур в целях обеспечения безопасности жителей близлежащих территорий были начаты работы по их отселению и эвакуации.

Соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны во взаимодействии с Министерством внутренних дел и Исполнительной властью Геранбойского района незамедлительно приступили к принятию необходимых и неотложных мер, и ситуация была взята под контроль:

«К счастью, жертв, тяжких последствий и серьёзных потерь не зафиксировано. Население сейчас находится в полной безопасности. В настоящее время профильные структуры совместно ведут работы по тушению пожара. Информация о нанесении какого-либо ущерба домам жителей не поступала».

10:45

В ночное время в Геранбойском районе после пожара на складе боеприпасов были эвакуированы жители сёл Низами и Хойлу.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в Исполнительной власти Геранбойского района.

По предоставленным данным, общее число эвакуированных составляет 5 тысяч человек.

Отмечается, что на въезде в село Низами выставлен пост.

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