АЖД и Бакинский метрополитен привлекают стартапы к решению операционных задач

Будут изучены возможности решения конкретных операционных проблем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и ЗАО «Бакинский метрополитен» с помощью инновационных технологий и стартап-решений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом заявил председатель Правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов в ходе выступления на инновационном мероприятии Plug and Play × IDDA - Industry Challenges.

По его словам, АЖД и Бакинский метрополитен управляют инфраструктурой, имеющей стратегическое значение для экономики страны и повседневной жизни граждан.

Ф. Османов отметила, что выявление конкретных операционных вызовов этих структур и их открытое представление для совместного решения позволит компаниям стать не просто пользователями инновационных решений, но и активными участниками инновационного процесса.

«Мы хотим, чтобы этот воркшоп вышел за рамки общих обсуждений. Его успех должен измеряться качеством выявленных вызовов, актуальностью подготовленных идей и, главное, их потенциалом трансформации в пилотные проекты и применимые на практике решения», - подчеркнул Ф. Османов.