В Баку начала работу IV Международная конференция по противоминной деятельности - ФОТО

2 сентября в Баку начала работу IV Международная конференция по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов», организованная совместно Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и представительством ООН в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии на темы «Противоминная деятельность как основа восстановления городов», «Международное сотрудничество и донорские механизмы для поддержки безопасной противоминной деятельности в Азербайджане», «Гуманитарное разминирование для устойчивого развития общин».

В рамках конференции также ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании между ANAMA и Региональным центром противоминной деятельности ASEAN.

Конференция завершит работу 3 сентября.