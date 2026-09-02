Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка не признал вину, суд разрешил требовать смертную казнь

23-летний Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, заявил о своей невиновности.

Суд в штате Юта при этом разрешил прокуратуре добиваться для него смертной казни в случае признания виновным.

Робинсону предъявлены обвинения по семи пунктам, включая убийство при отягчающих обстоятельствах. Это преступление в штате Юта может караться смертной казнью. По версии обвинения, Робинсон застрелил Кирка во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в городе Орем 10 сентября 2025 года.

Во время заседания во вторник подсудимый появился в суде города Прово в сером костюме. На протяжении слушаний он периодически консультировался со своими адвокатами. В итоге Робинсон не признал себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений.

Защита настаивала на том, чтобы смертная казнь была исключена из числа возможных наказаний. Однако сторона обвинения выступила против этого требования, указав на обстоятельства преступления, которые, по ее мнению, позволяют добиваться высшей меры наказания. В частности, прокуроры обратили внимание на то, что стрельба произошла по толпе людей, среди которых находились дети.

Чарли Кирк, которому на момент смерти был 31 год, являлся сооснователем консервативной организации Turning Point USA и одним из заметных представителей американского консервативного движения. Он был смертельно ранен выстрелом в шею во время выступления перед студентами и участниками мероприятия в Университете долины Юта.

На судебном заседании присутствовали вдова погибшего Эрика Кирк, воспитывающая двоих детей, а также родители активиста — Роберт и Кэтрин.

После слушаний семья Кирка выступила с заявлением, в котором назвала решение суда важным этапом в деле о его убийстве. Родственники заявили, что продолжат добиваться справедливости.

Теперь судебное разбирательство по делу Робинсона продолжится с возможностью назначения смертной казни в качестве наказания, если обвинение сможет доказать его вину и отягчающие обстоятельства.

Источник: BBC