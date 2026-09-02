Назвали дату завершения приема заявлений в первые классы

В Азербайджане 3 сентября завершится электронный прием заявлений в первые классы

Процесс электронной подачи заявлений для зачисления детей в 1 классы на 2026–2027 учебный год завершится 3 сентября в 18:00.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, прием заявлений на обучение в первых классах начался 6 мая. На сегодняшний день процедуру электронной регистрации и приема прошли более 124 тысяч детей.

Заявления принимаются в электронном формате через официальный портал mektebeqebul.edu.az.

Для граждан, у которых отсутствует доступ к интернету, предусмотрена возможность воспользоваться альтернативными способами подачи заявления. В частности, за необходимой помощью можно обратиться в альтернативные центры регистрации, колл-центры Государственного агентства по дошкольному и общему образованию и местных управлений, а также в центры «ASAN xidmət».

В ведомстве также сообщили, что в течение сентября электронный прием в общеобразовательные учреждения будет повторно открыт для детей, которые по уважительным причинам не смогли пройти процедуру зачисления в 1 класс в установленные сроки.