Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Вьетнама

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу.

Письмо опубликовано на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

В письме отмечается:

«Ваше превосходительство,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Социалистической Республики Вьетнам – Дня независимости.

Дружественный Вьетнам добился значительных успехов в обеспечении экономического развития, повышении благосостояния населения и укреплении своего международного авторитета.

Отношения между Азербайджаном и Вьетнамом основаны на традициях взаимного уважения, доверия и дружбы. Активизация контактов на высоком уровне в последние годы и расширение политического диалога создали благоприятные условия для более широкого сотрудничества.

Сегодня имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения нашего взаимодействия в ряде областей, в частности в торгово-экономической, энергетической, промышленной, транспортной, туристической, образовательной и гуманитарной сферах.

Верю, что благодаря нашим совместным усилиям дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Вьетнамом и впредь будут успешно развиваться и служить благосостоянию наших народов и стран.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному вьетнамскому народу – благополучия и процветания».