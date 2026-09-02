Что Азербайджан покупает у Кыргызстана и что продает ему?

В последние годы стратегическое партнерство Азербайджана со странами Центральной Азии, в том числе с Кыргызстаном, продолжает углубляться, что находит отражение и в экономических отношениях между странами.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «По сравнению с предыдущим годом, в 2025 году товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном вырос на 93% и достиг 77 млн долларов (130,9 млн манатов). Торговые отношения между странами осуществлялись по 236 видам продукции. При этом Кыргызстан имеет положительное сальдо в торговле с Азербайджаном в размере 30 млн долларов (51 млн манатов).

Вугар Байрамов рассказал о том, какие товары Азербайджан импортирует из Кыргызстана и что экспортирует в эту страну: «В импорте и экспорте между двумя братскими государствами доминируют два вида продукции. 83% азербайджанского импорта из Кыргызстана приходится на золотые изделия, тогда как половину экспорта Азербайджана в Кыргызстан составляют транспортные средства».

Депутат отмечает, что в прошлом году Азербайджан импортировал из Кыргызстана золото на сумму 44,7 млн долларов (примерно 76 млн манатов). Импорт, оформленный по товарному коду «710813», согласно классификации UNSD, относится к категории «золото в полуфабрикатных формах для немонетарных целей».

Вугар Байрамов рассказывает, что в 2025 году Азербайджан экспортировал в Кыргызстан легковые автомобили на сумму 12 млн долларов (20,4 млн манатов): «Речь идет о транспортных средствах с поршневым двигателем внутреннего сгорания объемом более 3000 куб. см с искровым зажиганием. Среди других основных товаров, импортируемых из Кыргызстана, - очищенные грецкие орехи (3,1 млн долларов (5,27 млн манатов), семена подсолнечника (1,9 млн долларов (3,23 млн манатов) и сушеная чечевица (1,2 млн долларов (2,04 млн манатов). В структуре экспорта Азербайджана в Кыргызстан заметную долю также занимают смазочные масла (3,6 млн долларов (6,12 млн манатов), а также обрабатывающие центры для обработки металлов и горизонтальные агрегатные станки (1,3 млн долларов (2,21 млн манатов)».

«Потенциал для увеличения товарооборота между двумя странами достаточно высок. Особенно важно добиться диверсификации по видам продукции, что имеет большое значение с точки зрения устойчивости взаимной торговли» - подытоживает В.Байрамов.