Президент Азербайджана направил обращение участникам IV Международной конференции по разминированию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Международной конференции по разминированию на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: определение стандартов совершенства для безопасных населенных пунктов», проходящей в Баку.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Дорогие участники конференции!

Приветствую вас по случаю открытия IV Международной конференции по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов».

На протяжении нескольких лет подряд международные конференции по противоминной деятельности, проводимые Азербайджаном в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, служат важной платформой для выработки решений в ответ на один из наиболее серьезных вызовов нашего времени в области гуманитарной помощи, безопасности и развития.

К сожалению, мины и неразорвавшиеся боеприпасы по-прежнему угрожают жизни и безопасности людей во многих частях мира. Даже спустя долгое время после окончания конфликтов взрывчатые вещества продолжают уносить жизни, ранить мирных жителей, наносить ущерб инфраструктуре и замедлять проекты по восстановлению. В этой связи гуманитарное разминирование является обязательным условием для обеспечения безопасности населенных пунктов.

Наряду с реконструкцией зданий, дорог и общественной инфраструктуры, восстановление городов на постконфликтных территориях требует также восстановления безопасности и доверия. Ни один город, ни одно село или населенный пункт не могут быть полностью восстановлены, ни одна школа или больница не может безопасно функционировать, ни одна семья не может вернуться с достоинством и никакая экономическая деятельность не может устойчиво развиваться, если земля не очищена от мин и взрывоопасных пережитков войны. Поэтому гуманитарное разминирование лежит в самой основе восстановления городов и создания безопасных населенных пунктов.

Азербайджан столкнулся с этой проблемой в ее наиболее острой форме. В результате почти тридцатилетней оккупации Арменией азербайджанских территорий наша страна стала одной из наиболее загрязненных минами стран в мире. По предварительным оценкам, более 13 процентов территории Азербайджана загрязнено минами и неразорвавшимися боеприпасами. Освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура по-прежнему сильно загрязнены, что создает серьезные препятствия для восстановительных работ, экономической деятельности, безопасного передвижения и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц на родные земли.

С момента окончания Отечественной войны в 2020 году жертвами несчастных случаев, связанных с минами и взрывоопасными предметами, стали 437 граждан Азербайджана, в том числе мирные жители, военнослужащие, саперы, журналисты и лица, участвующие в восстановительных работах. В результате этих инцидентов 73 человека погибли и 364 человек получили тяжелые ранения. В целом с начала агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3500 наших граждан. Среди них – дети, женщины и другие мирные жители, судьбы которых трагически изменила эта скрытая угроза.

Масштаб этой проблемы усугубляется тем, что большинство предоставленных Арменией карт минных полей оказались неточными и неполными. Мины и мины-ловушки обнаруживались не только на бывших военных позициях, но и вдоль дорог, вблизи жилых районов, на кладбищах, сельскохозяйственных угодьях, в лесах, на берегах рек и в других местах, связанных с гражданской жизнью. Тем не менее Азербайджан по-прежнему твердо привержен преодолению этих вызовов и обеспечению безопасного, достойного и устойчивого возвращения своих граждан на земли их предков.

Гуманитарное разминирование является неотъемлемой и важнейшей составляющей программы Азербайджана по восстановлению и реабилитации на освобожденных территориях. Восстановление городов и сел, реконструкция инфраструктуры, развитие транспортных и энергетических сетей, возрождение сельского хозяйства и создание новых населенных пунктов осуществляются в тесной и четкой координации с мероприятиями по противоминной деятельности.

На освобожденных территориях проводятся широкомасштабные операции по разминированию. На сегодняшний день разминировано более 298 тыс. гектаров земли, обнаружено и обезврежено 260 147 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Азербайджан внедряет передовые технологии, инновационные подходы и современные системы управления для повышения скорости, безопасности и эффективности разминирования.

Работа по разминированию в Азербайджане напрямую связана с более широкими национальными приоритетами. Она способствует восстановлению, безопасному возвращению, возрождению сельского хозяйства, развитию инфраструктуры, охране окружающей среды, социальной реинтеграции и восстановлению экономики. Она также вносит вклад в реализацию «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан-2030», в частности приоритета «Великого возвращения» на освобожденные территории.

В рамках программы «Великое возвращение» ведутся работы по восстановлению городов и сел, разрушенных в ходе оккупации: восстанавливаются современная инфраструктура, дороги, туннели, аэропорты, объекты энергетики, школы, больницы, памятники культуры и жилые поселения. Практические результаты этой политики уже заметны. На сегодняшний день приблизительно 40 тысяч бывших внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома на освобожденных территориях. В целом число людей, проживающих в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, превысило 90 тысяч. Азербайджан разрабатывает и применяет передовые модели постконфликтного восстановления, реабилитации и управления, которые объединяют в единую скоординированную систему противоминную деятельность, городское планирование, развитие инфраструктуры, восстановление окружающей среды, цифровые решения, социальные услуги, государственное управление и возвращение бывших внутренне перемещенных лиц. За короткий промежуток времени территории, которые были опустошены и обезлюдели во время оккупации, превращаются в места, где можно жить, работать, получать образование и реализовывать свои возможности.

Несмотря на сохраняющиеся вызовы, достигнутые на сегодняшний день результаты демонстрируют эффективность комплексного подхода Азербайджана. Мы готовы поделиться этим опытом со странами и регионами, сталкивающимися с аналогичными последствиями конфликта, поскольку считаем, что азербайджанская модель разминирования, восстановления и возвращения может представлять практический интерес для многих партнеров по всему миру.

Азербайджан также выступил с важными инициативами по продвижению противоминной деятельности на международном уровне. Вопросы безопасности и устойчивости населенных пунктов, а также разминирования занимали центральное место в глобальных дискуссиях в ходе XIII сессии Всемирного форума городов, успешно проведенной в Азербайджане, Баку.

Кроме того, наша страна провозгласила гуманитарное разминирование 18-й Национальной целью в области устойчивого развития и продолжает выступать за признание этой проблемы глобальным приоритетом.

Проблема мин требует укрепления международной солидарности. Азербайджан за счет собственных национальных ресурсов несет основную нагрузку как по гуманитарному разминированию, так и по общему процессу восстановления и реабилитации на освобожденных территориях. Однако масштабы загрязнения, срочность восстановления и гуманитарная значимость безопасного возвращения требуют более широкой и практической поддержки со стороны международного сообщества. Предсказуемое финансирование, современное оборудование, технические знания и опыт, профессиональная подготовка, передача технологий и долгосрочные партнерские отношения имеют решающее значение для ускорения разминирования и уменьшения страданий, причиняемых минами.

Уверен, что эта Конференция станет ценной платформой для открытого диалога, обмена опытом и развития практического сотрудничества. Обсуждения, проходящие в Баку, будут способствовать укреплению международных стандартов противоминной деятельности, поощрению инноваций, поддержке безопасного восстановления городов и достижению нашей общей цели – построению безопасных, устойчивых и жизнеспособных сообществ.

Выражаю наилучшие пожелания всем участникам и желаю конференции всяческих успехов.