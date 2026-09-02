ООН бьет тревогу из-за стремительного распространения Эболы в Конго

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер призвал международное сообщество срочно нарастить масштабы помощи Демократической Республике Конго (ДРК) в связи с самой быстрорастущей эпидемией Эболы в истории борьбы с этим заболеванием.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Службу новостей ООН.

О серьезности вспышки в последние недели неоднократно предупреждали Генеральный секретарь ООН, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и сам Флетчер. «Мы должны превратить эту тревогу в действия», — подчеркнул он.

Отметим, что эпидемия охватила страну, которая и без того переживает глубокий гуманитарный кризис: помощь здесь требуется почти 11 миллионам человек, а вооруженный конфликт вынуждает семьи покидать дома на фоне острой нехватки продовольствия.

Масштабы мер реагирования растут, но вирус распространяется еще быстрее, предупредил Флетчер. Вспышка зафиксирована уже в шести провинциях, в том числе там, где небезопасная обстановка ограничивает доступ гуманитарных работников, а системы здравоохранения изначально слабы. В таких условиях труднее выявлять заболевших, отслеживать их контакты, лечить пациентов и завоевывать доверие людей.

Подчеркивается, что особенно тяжело вспышка сказывается на женщинах и девочках, прежде всего беременных. Дети, потерявшие родителей и опекунов, становятся легкой добычей для торговцев людьми.

«Это не просто чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Это гуманитарный кризис, наложившийся на множество уже существующих», — отметил Флетчер.

Служба новостей ООН сообщает, что координатор чрезвычайной помощи высоко оценил усилия правительства ДРК, которое действует при поддержке агентств ООН и других партнеров. Заработали оперативные центры, были мобилизованы средства, а в рамках «гуманитарной перезагрузки» выстроена единая система координации усилий.

Однако отвечать точечными мерами на эпидемию, которая растет «в геометрической прогрессии», уже невозможно, предупреждает Флетчер. Нужна масштабная и долгосрочная операция, способная опередить вирус: больше мест для лечения больных, больше команд, обеспечивающих безопасные и достойные похороны, и надежный доступ для гуманитарных работников и грузов.

«Бороться с Эболой в отрыве от всего остального нельзя, — заявляет он. — Людям нужны работающие медицинские службы, чистая вода, санитария, продовольствие, защита и средства к существованию. И самое главное — доверие».

Те, кто работает на передовой борьбы с эпидемией, идут на огромный риск: более 40 медицинских работников умерли от лихорадки Эбола, спасая других, а лечебные центры и машины скорой помощи не раз подвергались нападениям. Флетчер призвал обеспечить защиту медиков.

Меры готовности усилены и в соседних странах, прежде всего в Южном Судане и Центральноафриканской Республике, которые сами переживают тяжелые гуманитарные кризисы. На прошлой неделе ВОЗ объявила о завершении вспышки в Уганде — там 42 дня не регистрировали новых случаев заболевания.

Пересмотренный гуманитарный план для ДРК на 2026 год оценивается в 2,1 миллиарда долларов (3,57 млрд манатов), из которых 300 миллионов (510 млн манатов) предназначены непосредственно для борьбы с Эболой. При этом доноры предоставили лишь около половины необходимых средств. «Вирус не станет ждать, пока мы найдем эти деньги», — заметил Флетчер.

Из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации Флетчер выделил более 57 миллионов долларов для помощи и подготовки в ДРК и соседних странах.

Флетчер обратился к государствам с тремя призывами. Первый — использовать свое влияние, чтобы удержать кризис в центре международной повестки. Второй — обеспечить безопасное и быстрое передвижение гуманитарного персонала и грузов. Третий — увеличить финансирование и сделать его более гибким, причем не только для борьбы с Эболой, но и для всей гуманитарной операции в ДРК.

«У нас есть опыт, есть средства и есть замечательные люди, рискующие жизнью, чтобы остановить эту эпидемию. Сейчас нужны политическая воля, доступ и ресурсы, — заключил представитель ООН. — Мы уже побеждали Эболу. Сможем и на этот раз».

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