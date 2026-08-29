Китай впервые за 16 лет обновил Закон о мобилизации в сфере национальной обороны

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил обновленный Закон о мобилизации в сфере национальной обороны, который вступит в силу 1 октября.

Документ уточняет полномочия военных и гражданских органов, правила мобилизации ресурсов и личного состава, а также взаимодействие с системой реагирования на чрезвычайные ситуации. Главная цель обновлений — обеспечение быстрого перехода государства от мирного времени к военному и преобразование экономического и социального потенциала в оборонные возможности.

Кроме того, закон учитывает изменения в характере современных конфликтов и предусматривает применение передовых технологий. Это первое обновление данного законодательного акта с момента его принятия в 2010 году.