Против Сейрана Оганяна возбуждено уголовное дело 

В Армении завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Сейрана Оганяна.

Постановлением надзирающего прокурора в отношении экс-главы оборонного ведомства возбуждено публичное уголовное преследование по факту злоупотребления служебными полномочиями.

Как сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении, расследование выявило факты незаконного вмешательства бывшим руководством министерства в процесс распределения жилья для военнослужащих.

Согласно материалам дела, в июле 2008 года начальник отдела внутренней безопасности административного аппарата Министерства обороны подал рапорт о предоставлении его семье жилья вне очереди в Ереване. На тот момент порядок учета и распределения квартир находился в исключительной компетенции Центральной жилищной комиссии, а министр обороны не имел законных полномочий вмешиваться в эту процедуру.

Несмотря на это, Сейран Оганян, состоявший в родственных отношениях с заявителем, дал прямое поручение жилищной комиссии выделить ему недвижимость во внеочередном порядке. В результате в августе того же года члены комиссии поставили чиновника на учет и в тот же день проголосовали за выделение его семье трехкомнатной квартиры в столице.

В следственном ведомстве подчеркнули, что подобные действия грубо нарушили права реальных бенефициаров программы социальной защиты. Военнослужащие, годами состоявшие в очереди и действительно нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, были лишены законного права на получение бесплатного жилья.

На данный момент уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору с ходатайством об его утверждении и передаче в суд для рассмотрения по существу.

Источник: news.am