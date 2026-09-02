Представитель ООН: Для разминирования территорий необходима международная солидарность

Территория около 57 стран мира загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Это угрожает безопасности, здоровью, благополучию, средствам к существованию и перспективам мира для целых общин. Наиболее страдают женщины и дети, являющиеся наиболее уязвимыми членами общества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал выступающий от имени резидента-координатора ООН в Азербайджане Насар Хаят на открытии IV Международной конференции по противоминной деятельности в Баку.

Он отметил, что Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран мира. Трагедии и разрывы мин напоминают о необходимости принятия срочных мер по устранению минной угрозы. «Несмотря на масштаб проблемы, Азербайджан добился значительных успехов в этом направлении. Мы полны решимости поддерживать ANAMA на основе Рамочного документа о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и правительством Азербайджана по устойчивому развитию на 2026-2030 годы. Предстоит еще многое сделать, необходимы более тесное партнерство и международная солидарность», - заявил Насар Хаят.