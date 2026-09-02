Пассажир рейса Москва-Баку пытался провезти патроны в обуви - ФОТО

В результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления таможенного контроля на воздушном транспорте, были обнаружены патроны к огнестрельному оружию.

Во время досмотра ручной клади гражданина РФ, прибывшего рейсом Москва-Баку, на стационарном рентгеновском аппарате были выявлены подозрительные изображения, сообщает 1news.az со ссылкой на Управление по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета.

В ходе последующей проверки внутри обуви, находившейся в ручной клади, были обнаружены спрятанные 11 патронов. Согласно результатам экспертного исследования, установлено, что обнаруженные патроны являются боеприпасами калибра 9×18 мм, изготовленными заводским способом и пригодными для стрельбы.

По факту проводится расследование.