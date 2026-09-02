Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе.

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), ее цитирует РИА Новости.

«Несколько часов назад два танкера-нарушителя, подорвавшись на минах, были остановлены», — говорится в сообщении.

В связи с этим КСИР утверждает, что вооруженные силы Ирана не ослабят контроль над Ормузским проливом.

Там также отметили, что экипаж покинул суда, которые США взяли под свой контроль и впоследствии попытались провести их по маршруту, не согласованному с Тегераном.