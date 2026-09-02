В секторе Газа ликвидированы командир и боевик ХАМАС

Армия Израиля ликвидировала в секторе Газа Мустафу Салеха Бадави, командира военного департамента безопасности Газы, входящего в состав ХАМАС.

В результате удара также был ликвидирован другой боевик организации — Саид Мухаммед Хавари.

По данным пресс-службы армии Израиля, в последнее время они совершали нападения на израильских военнослужащих и граждан, а также занимались восстановлением боевых возможностей ХАМАС, систематически нарушая режим прекращения огня.