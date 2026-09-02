Крупное ДТП в Египте: погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате аварии с пассажирским автобусом на Синайском полуострове в Египте.

Об этом 2 сентября сообщили в египетском министерстве здравоохранения.

«В результате аварии на месте происшествия погибли 16 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Еще 28 пострадавших были госпитализированы. ДТП произошло в районе населенного пункта Аль-Саада в провинции Южный Синай. На место происшествия направили 20 машин скорой помощи.